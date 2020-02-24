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مراسلتنا: غارات إسرائيلية على أهداف تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" في غزة

مراسلتنا: غارات إسرائيلية على أهداف تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" في غزة

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: غارات إسرائيلية على أهداف تابعة لحركة
Reuters Ibraheem Abu Mustafa
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وتأتي هذه التطورات بعد إجراء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشاورات أمنية عبر الهاتف مع قادة الجيش والأمن.

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إطلاق رشقات صواريخ متتالية من غزة باتجاه تجمعات إسرائيلية محاذية للقطاع

بدوره قال وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردن، بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه تجمعات إسرائيلية محاذية للقطاع: "أعتقد أننا اقتربنا أكثر من أي وقت مضى من اتخاذ قرار بالشروع في عملية عسكرية واسعة في غزة، ليس محبذا اتخاذ مثل هذا القرار قبل أسبوع من الانتخابات، ولكن يجب اعتماده في أسرع وقت ممكن من قبل الكابينت ورئيس الوزراء، أصبح الوضع في الجنوب لا يطاق".

المصدر: RT

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