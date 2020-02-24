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مراسلتنا: غارات إسرائيلية على أهداف تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" في غزة

إطلاق رشقات صواريخ متتالية من غزة باتجاه تجمعات إسرائيلية محاذية للقطاع

أخبار العالم العربي

إطلاق رشقات صواريخ متتالية من غزة باتجاه تجمعات إسرائيلية محاذية للقطاع
Reuters SAL/
إطلاق صواريخ من قطاع غزة -أرشيف-
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أفادت مراسلة RT بأن رشقات صواريخ أطلقت، اليوم الاثنين، من غزة باتجاه تجمعات إسرائيلية محاذية للقطاع، فيما سمع دوي انفجارات نتيجة محاولة منظومة القبة الحديدية التصدي للصواريخ.

وأكدت قناة "13" الإسرائيلية إصابة مستوطنة بشظية في القصف على سديروت، بعد تجدد إطلاق الصواريخ من غزة للمرة الثالثة في أقل من ساعة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن منظومة القبة الحديدية نجحت في اعتراض 5 صواريخ من أصل 6، فيما جرت معالجة شخص اسرائيلي واحد على الأقل إثر تعرضه لصدمة.

وتأتي عملية إطلاق الصواريخ بعد يوم واحد من سقوط جرحى في قصف نفذته مقاتلات إسرائيلية على مواقع في قطاع غزة مساء أمس الأحد.

المصدر: RT + وكالات

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