إطلاق رشقات صواريخ متتالية من غزة باتجاه تجمعات إسرائيلية محاذية للقطاع

أفادت مراسلة RT بأن رشقات صواريخ أطلقت، اليوم الاثنين، من غزة باتجاه تجمعات إسرائيلية محاذية للقطاع، فيما سمع دوي انفجارات نتيجة محاولة منظومة القبة الحديدية التصدي للصواريخ.

وأكدت قناة "13" الإسرائيلية إصابة مستوطنة بشظية في القصف على سديروت، بعد تجدد إطلاق الصواريخ من غزة للمرة الثالثة في أقل من ساعة.

תיעוש וידאו משדרות לפני זמן קצר pic.twitter.com/kPh8SuNyuc — , חדשות חמות israel Hot News (@HotNews72122797) February 24, 2020

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن منظومة القبة الحديدية نجحت في اعتراض 5 صواريخ من أصل 6، فيما جرت معالجة شخص اسرائيلي واحد على الأقل إثر تعرضه لصدمة.

وتأتي عملية إطلاق الصواريخ بعد يوم واحد من سقوط جرحى في قصف نفذته مقاتلات إسرائيلية على مواقع في قطاع غزة مساء أمس الأحد.

المصدر: RT + وكالات