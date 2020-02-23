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الأردن.. القضاء يرفع عقوبة شاب اغتصب والدته إلى السجن لمدة 20 عاما

أخبار العالم العربي

الأردن.. القضاء يرفع عقوبة شاب اغتصب والدته إلى السجن لمدة 20 عاما
RT
الأردن.. الترفيع في عقوبة شاب اغتصب والدته إلى 20 عاما
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 قررت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، عدم الأخذ بإسقاط الحق الشخصي في جريمة اغتصاب شاب (22 عاما) لوالدته، نظرا لظروف وبشاعة الجريمة الواقعة من المجرم على أمه.

وأفادت صحيفة "الغد" المحلية، اليوم الأحد، بأن المحكمة غلظت عقوبة الحبس على المتهم بمقدار الثلث لتصل إلى 20 عاما بدلا من 15 عاما، ووجهت له "جناية الاغتصاب وجنحة السكر المقرون بالثمالة وحمل أداة حادة".

وتعود القضية إلى صيف العام 2019، عندما عاد المتهم إلى منزل عائلته وهو بحالة سكر شديد، وقام باغتصاب والدته رغم مقاومتها ومحاولتها الهروب منه، لكنه تمكن من ملاحقتها والاعتداء عليها تحت تهديد السلاح.

المصدر: صحيفة "الغد" الأردنية

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