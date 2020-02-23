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جرافة إسرائيلية تنكل بجثمان شاب فلسطيني في قطاع غزة

أخبار العالم العربي

جرافة إسرائيلية تنكل بجثمان شاب فلسطيني في قطاع غزة
جرافة إسرائيلية تنكل بجثمان شاب فلسطيني
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجرافة إسرائيلية تنكل بجثمان الفلسطيني محمد علي الناعم (27 عاما)، الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي صباح اليوم في قطاع غزة.

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وظهرت الجرافة في مقطع الفيديو، تنكل وتسحل جثمان الشاب، بينما رافقتها آلية عسكرية إسرائيلية، في مدينة خان يونس شرقي القطاع.

ووصف المغردون، تنكيل الجيش الإسرائيلي، بجثمان الشاب الفلسطيني بالجريمة اللاإنسانية، وقالوا إن المشهد مؤلم وبشع.

بدورها، نعت سرايا القدس الشاب محمد الناعم، وهو أحد كوادرها في خانيونس، مشيرة إلى أنه "استشهد في جريمة صهيونية وحشية شرق خانيونس صباح اليوم".

وقتل شاب وأصيب 3 آخرون، صباحا، إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار وقذيفة مدفعية باتجاه المواطنين الفلسطينيين في شرق خان يونس، وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار على أشخاص كانوا يزرعون عبوة عند السياج الأمني.

المصدر: RT

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