مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب قطاع غزة (فيديو)

أفادت مصادر فلسطينية، اليوم الأحد، بمقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في شرق مدينة خان يونس، بجنوب قطاع غزة.

ووفق ما ذكرته وكالة "معا"، فقد قتل شاب وأصيب 3 آخرون، صباحا، إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار وقذيفة مدفعية باتجاه المواطنين الفلسطينيين في شرق خان يونس.

ولفتت الوكالة إلى أن جرافة عسكرية إسرائيلية توغلت لعشرات الأمتار واحتجزت جثمان الشاب الفلسطيني، الذي قتل إثر القصف الإسرائيلي.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته فتحت النار على شخصين زرعا عبوة ناسفة قرب السياج الأمني".

#عاجل رصدت قوة عسكرية قبل قليل مخربيْن اثنين اقتربا من السياج الأمني في جنوب قطاع #غزة وقاما بزرع عبوة ناسفة بالقرب منها.

القوة التي كانت تتجهز في المكان في مواجهة رصد المخربيْن فتحت نيرانها باتجاههما ورصدت الإصابة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 23, 2020

بدورها، أعلنت سرايا القدس مقتل محمد علي الناعم (27 عاما)، وهو أحد أفرادها في خانيونس، مشيرة إلى أنه "استشهد في جريمة صهيونية وحشية شرق خانيونس صباح اليوم".

RT

المصدر: معا+ RT