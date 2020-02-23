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مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب قطاع غزة (فيديو)

أخبار العالم العربي

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أفادت مصادر فلسطينية، اليوم الأحد، بمقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في شرق مدينة خان يونس، بجنوب قطاع غزة.

ووفق ما ذكرته وكالة "معا"، فقد قتل شاب وأصيب 3 آخرون، صباحا، إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار وقذيفة مدفعية باتجاه المواطنين الفلسطينيين في شرق خان يونس.

ولفتت الوكالة إلى أن جرافة عسكرية إسرائيلية توغلت لعشرات الأمتار واحتجزت جثمان الشاب الفلسطيني، الذي قتل إثر القصف الإسرائيلي.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته فتحت النار على شخصين زرعا عبوة ناسفة قرب السياج الأمني".  

بدورها، أعلنت سرايا القدس مقتل محمد علي الناعم (27 عاما)، وهو أحد أفرادها في خانيونس، مشيرة إلى أنه "استشهد في جريمة صهيونية وحشية شرق خانيونس صباح اليوم".

مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب قطاع غزة (فيديو)
RT
محمد علي الناعم

المصدر: معا+ RT

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