ملك الأردن يأمر بإرسال طائرة خاصة لإجلاء طفل أردني من العراق

أمر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بإرسال طائرة خاصة إلى إقليم كردستان في العراق لإجلاء طفل أردني من هناك.

وقال رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إنه أوعز بناء على "توجيهات ملكية سامية"، إلى قائد سلاح الجو الملكي الأردني بإرسال طائرة من نوع (C130) إلى مدينة أربيل لإجلاء الطفل الأردني، هاشم عبد الرحيم يوسف حسن، لنقله إلى أحد المشافي الأردنية.

وأوضح اللواء الحنيطي أن الطائرة مزودة بطاقم متخصص بالخدمات الطبية الملكية.

المصدر: بترا