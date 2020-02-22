علاء مبارك لـRT: مسرور ببراءتي!

أعرب علاء مبارك، نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك، عن شكره للقضاء المصري، وذلك في حديث خاص لـRT بعد تبرأته اليوم السبت، من قضية "التلاعب بالبورصة".

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وقال مبارك، إنه "يشكر القضاء المصري الشامخ وأنه مسرور، ليس ببراءته وبراءة شقيقه جمال فحسب، بل ببراءة باقي المتهمين الذين تم الزج بهم في القضية".

وكان القضاء المصري برأ في وقت سابق من اليوم، نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، علاء وجمال، في قضية التلاعب بالبورصة.

وقال فريد الديب محامي علاء وجمال مبارك لـ RT: "جهودنا كللت بالنجاح والقضية ملفقة منذ البداية، والتعنت ضد علاء وجمال كان واضحا بدليل حبسهما احتياطيا لفترات طويلة والإفراج عن بقية المتهمين التسعة، ومن حق النيابة العامة الطعن خلال ستين يوما، وأتمنى غلق هذا الملف تماما لأن الحكم عنوان الحقيقة".

ناصر حاتم

المصدر: RT