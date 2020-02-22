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محكمة جنايات القاهرة تقضي ببراءة علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب في البورصة

محكمة جنايات القاهرة تقضي ببراءة علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب في البورصة

أخبار العالم العربي

محكمة جنايات القاهرة تقضي ببراءة علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب في البورصة
Reuters
حسني مبارك ونجله علاء
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أفاد مراسلنا في مصر، اليوم السبت، بأن القضاء المصري برأ نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، علاء وجمال، في قضية التلاعب بالبورصة.

وكان علاء مبارك تمنى في تغريدة على صفحته الرسمية فى "تويتر" أن "يتم التحقيق لكشف التزوير غير المسبوق الذي حصل في هذه القضية، وأن يتم التحقيق الجاد مع كل من لفق وزور وعبث بأوراق الدعوى لدفن الحقيقة، حتى لا تتكرر هذه المأساة مع آخرين في المستقبل".

يتبع..

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