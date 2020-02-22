محكمة جنايات القاهرة تقضي ببراءة علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب في البورصة

أفاد مراسلنا في مصر، اليوم السبت، بأن القضاء المصري برأ نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، علاء وجمال، في قضية التلاعب بالبورصة.

وكان علاء مبارك تمنى في تغريدة على صفحته الرسمية فى "تويتر" أن "يتم التحقيق لكشف التزوير غير المسبوق الذي حصل في هذه القضية، وأن يتم التحقيق الجاد مع كل من لفق وزور وعبث بأوراق الدعوى لدفن الحقيقة، حتى لا تتكرر هذه المأساة مع آخرين في المستقبل".

١. أتمنى بعد انتهاء قضية البورصة غداً ان شاء الله ان يتم التحقيق لكشف التزوير الغير مسبوق الذى تم فى هذه القضية ،وان يتم التحقيق الجاد مع كل من لفق و زور وعبث بأوراق الدعوى لدفن الحقيقة حتى لا تتكرر هذه المأساة مع اخرين فى المستقبل ، والحمد لله pic.twitter.com/bkkRdqEwHu — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 21, 2020

يتبع..