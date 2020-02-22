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الصدر يدعو لتظاهرة مليونية إذا لم يصوت البرلمان على حكومة تستجيب لتطلعات الشعب العراقي

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الصدر يدعو لتظاهرة مليونية إذا لم يصوت البرلمان على حكومة تستجيب لتطلعات الشعب العراقي
Reuters Alaa Al-Marjani
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
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دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، إلى الخروج في "مظاهرة مليونية دون عناوين جهوية ثم تحويلها إلى اعتصامات" إذا لم يصدق البرلمان على حكومة تستجيب لتطلعات الشعب العراقي.

وقال الصدر في بيان نشره على صفحته في "تويتر": "نتطلع لعقد جلسة البرلمان للتصويت على كابينه وزارية غير محاصصاتية وليكن أول مهامها تحديد الموعد وتوفير الأجواء لانتخابات مبكرة ونزيهة وفق تطلعات الشعب، ومحاكمة الفاسدين وقتلة المتظاهرين السلميين".

وهدد بأنه "إذا لم تنعقد الجلسة خلال هذا الأسبوع، أو إذا انعقدت ولم يتم التصويت على تركيبة وزارية نزيهة تستجيب لتطلعات المرجعية والشعب، فإن ذلك يستدعي الخروج لمظاهرة مليونية شعبية ... وتحويلها إلى اعتصام حول المنطقة الخضراء".

المصدر: RT

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