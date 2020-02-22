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"سانا": الجيش السوري يكثف استهداف محاور المسلحين في أرياف حلب وإدلب

أخبار العالم العربي

Reuters
الجيش السوري- أرشيف
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كثف الجيش السوري في الساعات الأخيرة، استهدافه لمحاور تحرك وخطوط إمداد المسلحين المدعومين من تركيا، في ريفي حلب الغربي وإدلب الجنوبي والشرقي، وفق ما أفادت وكالة "سانا".

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فيديو.. سلاح الجو السوري يستهدف بدقة مواقع المسلحين في ريف إدلب

ولفتت وكالة الأنباء السورية الرسمية، إلى أن "استهدافات الجيش المركزة بسلاحي الصواريخ والمدفعية ضد المجموعات الإرهابية في محيط قميناس وجبل الأربعين وأطراف مدينة أريحا وكفرنبل وحاس بريف إدلب، أصابت بدقة تحصينات ومقرات وعربات مدرعة للإرهابيين ودمرتها"، مشيرة إلى أن "وحدات الجيش وجهت ضربات كثيفة بالصواريخ والمدفعية على نقاط تحصن الإرهابيين وخطوط إمدادهم في محيط الأتارب وأطراف دارة عزة وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد".

من جهة أخرى، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره بلندن)، السبت، إن "قوات الحكومة السورية قصفت أماكن في بلدات دير سنبل، وكفرنبل، وحاس، وبسقلا بريف إدلب، ومحيط وأطراف كل من الأتارب ودارة عزة غرب مدينة حلب، بينما يشهد محور النيرب شرق إدلب، عمليات قصف مكثف ومتبادل، بين الجيش السوري من طرف، والفصائل والقوات التركية من طرف آخر، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن".

المصدر: سانا+ المرصد السوري

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