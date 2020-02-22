إقليم كردستان العراق يحجر 200 عراقيا عادوا من إيران خوفا من إصابتهم بفيروس"كورونا"
Reuters AHMED JADALLAH
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nbdk
وضع مستشفى آشتي في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، اليوم السبت، 200 مواطنا عراقيا في الحجر الصحي، بعد عودتهم من إيران، لغرض إجراء الفحوص الخاصة بفيروس "كورونا".
وقال مدير مستشفى آشتي في قضاء سوران بمحافظة أربيل، كاروان جمال، في بيان صحفي إن "200 مواطنا عادوا من إيران اليوم عبر المنافذ الحدودية مع الإقليم".
وأضاف: "تم وضعهم في الحجر الصحي في فندقين بقضاء سوران، ويتم تقديم العناية الصحية وإجراء الفحوص لهم، لمدة أسبوعين" للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.
المصدر: RT