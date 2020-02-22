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إقليم كردستان العراق يحجر 200 عراقيا عادوا من إيران خوفا من إصابتهم بفيروس"كورونا"

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إقليم كردستان العراق يحجر 200 عراقيا عادوا من إيران خوفا من إصابتهم بفيروس
Reuters AHMED JADALLAH
أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق- أرشيف
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وضع مستشفى آشتي في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، اليوم السبت، 200 مواطنا عراقيا في الحجر الصحي، بعد عودتهم من إيران، لغرض إجراء الفحوص الخاصة بفيروس "كورونا".

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وقال مدير مستشفى آشتي في قضاء سوران بمحافظة أربيل، كاروان جمال، في بيان صحفي إن "200 مواطنا عادوا من إيران اليوم عبر المنافذ الحدودية مع الإقليم".

وأضاف: "تم وضعهم في الحجر الصحي في فندقين بقضاء سوران، ويتم تقديم العناية الصحية وإجراء الفحوص لهم، لمدة أسبوعين" للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.

المصدر: RT

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