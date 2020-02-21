حرس الحدود السعودي ينقذ مواطنا وطفلتيه من الغرق بكورنيش الخبر

تمكنت دوريات البحث والإنقاذ التابعة لقطاع حرس الحدود السعودي بالخبر في المنطقة الشرقية، من إنقاذ مواطن سعودي وطفلتيه من الغرق.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، الرائد عمر بن محمد الأكلبي، أن "مركز القيادة والسيطرة تلقى اتصالا من مواطنة تفيد بأن زوجها وطفلتيها "سنتان، وثماني سنوات" يمارسون السباحة في شاطئ الأمواج، ولم يستطيعوا العودة إلى الشاطئ بسبب شدة الرياح".

#حرس_الحدود_السعودي بـ #المنطقة_الشرقية ينقذ مواطناً وطفلتيه من الغرق في شاطئ الأمواج بالخبر pic.twitter.com/vlJRKR0oE0 — حرس الحدود السعودي (@BG994) February 21, 2020

وأضاف الأكلبي، أن "فرق البحث والإنقاذ والإسعاف بقطاع الخبر، توجهت على الفور لمباشرة الحادثة، وتم إنقاذ المواطن وابنتيه، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم، وهم بصحة جيدة الآن".

وأهاب المسؤول الأمني السعودي، بجميع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة.

المصدر: سبق