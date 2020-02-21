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غوتيريش يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار شمال غربي سوريا

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غوتيريش يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار شمال غربي سوريا
Reuters Tiksa Negeri
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة ،أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، لوقف إطلاق النار فورا في منطقة إدلب بسوريا، "لإنهاء الكارثة الإنسانية ولتجنب تصعيد لا يمكن السيطرة عليه".

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وقال غوتيريش "لعام تقريبا شهدنا سلسلة من الهجمات البرية للحكومة السورية بدعم بضربات جوية روسية. تكررت هذا الشهر الاشتباكات القاتلة بين القوات التركية وقوات الحكومة السورية".

وأضاف للصحفيين في نيويورك: "هذا الكابوس الذي صنعه البشر لمعاناة الشعب السوري المطولة يجب أن يتوقف. يجب أن يتوقف الآن".

وشهد الوضع بريف إدلب الجنوبي الشرقي، أمس الخميس، تصعيدا خطيرا عندما تمكنت قوات المعارضة السورية الموالية لأنقرة، وبدعم من الجيش التركي، من اختراق خطوط الدفاع للجيش الحكومي السوري في محور قميناس - النيرب، قبل أن يتمكن الجيش الحكومي من استعادة مواقعه إثر تنفيذ مقاتلات روسية غارات على المسلحين.

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المصدر: رويترز

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