قطر.. وزارة البلدية والبيئة تحذر من أكل الجراد وتوجه رسالة لأصحاب المواشي (صور + فيديو)

أصدرت وزارة البلدية والبيئة القطرية، بيانا، دعت فيه المواطنين والمقيمين إلى عدم تناول الجراد الذي تم رصده بمناطق مختلفة من البلاد.

وقالت الوزارة إنها تجري العمليات اللازمة ضمن جهود لجان الرصد والمكافحة التي تقوم برصد واستكشاف أسراب الجراد الصحراوي.

#تنويه_هام

(1) تهيب وزارة البلدية والبيئة بالمواطنين والمقيمين عدم تناول الجراد الذي تم رصده بمناطق مختلفة بالبلاد، وذلك نظراً لقيام الوزارة بعمليات المكافحة اللازمة ضمن جهود لجان الرصد والمكافحة التي تقوم بعمليات الرصد والاستكشاف لأسراب الجراد الصحراوي ... (يتبع) pic.twitter.com/yC8XzCqLlp — وزارة البلدية والبيئة | MME (@albaladiya) February 20, 2020

كما طالبت الوزارة القطرية في الوقت ذاته، أصحاب المواشي بضرورة مراقبة حيواناتهم والحرص على عدم تناولها للنباتات البرية خاصة في منطقة الدحيليات بجانب كلية أحمد بن محمد العسكرية، نظرا لعمليات المكافحة بهذه المنطقة.

#تنويه_هام

(2) تهيب الوزارة ايضاً بأصحاب الحلال مراقبة حلالهم والحرص على عدم تناوله للنباتات البرية خاصة في منطقة الدحيليات بجانب كلية أحمد بن محمد العسكرية، نظراً لعمليات المكافحة بهذه المنطقة، وذلك حتى إشعار آخر.

وشكرا حسن تعاونكم.

مع تحيات وزارة #البلدية_والبيئةpic.twitter.com/PyJNiP2LTm — وزارة البلدية والبيئة | MME (@albaladiya) February 20, 2020

وأوضحت الوزارة أنه يتم بصفة دورية إعداد سيناريو محاكاة لأعمال الرصد والمكافحة للجراد، مؤكدة أن فرق الرصد والتجهيز تتابع منذ يوم الأربعاء، تحركات الجراد بالمنطقة.

وبينت أنه تمت توعية أصحاب المزارع وعموم الجمهور عبر مواقع الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي، بضرورة إبلاغ وحدة مكافحة الآفات الزراعية بإدارة الشؤون الزراعية، في حال مشاهدة أي أسراب من الجراد، وذلك بالتواصل على أرقام هواتف مخصصة لهذا الغرض.

تهيب وزارة #البلدية_والبيئة بالسادة أصحاب المزارع وعموم الجمهور بأنه في حال رصد ومشاهدة الجراد الصحراوي، ضرورة إبلاغ وحدة مكافحة الآفات الزراعية بإدارة الشؤون الزراعية بأماكن تواجده وذلك لإتخاذ التدابير اللازمة.

للإبلاغ والتواصل: يرجى الإتصال على هاتف رقم :44261728 – 55448879 pic.twitter.com/P0Fr5QnVyM — وزارة البلدية والبيئة | MME (@albaladiya) February 20, 2020

وأفادت وزارة البيئة بأنها أعدت خطة عمل وأنشأت غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة، مضيفة أنه قد تم توزيع فرق عمل مزودة بالآليات والتجهيزات اللازمة على مختلف المناطق، لمكافحة الجراد الصحراوي، وخاصة في مناطق أبوسمرة والشيحانية والشمال والوكرة.

تتواصل جهود فرق مكافحة #الجراد_الصحراوي بعدد من المناطق التي شهدت انتشارا له منذ أمس، وتعمل الفرق وفقا لخطة عمل تهدف لمحاصرة الأسراب ومكافحتها بأسرع وقت ممكن، وقد أثمرت نتائج إيجابية لحد الآن، والوضع بمختلف المناطق جيد ومطمئن.#البلدية_والبيئة#قطر#Qatarpic.twitter.com/xlgIwWIeK1 — وزارة البلدية والبيئة | MME (@albaladiya) February 21, 2020

🎥 وزارة #البلدية_والبيئة: نطمئن المواطنين والمقيمين بخصوص ظاهرة انتشار #الجراد_الصحراوي بأن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ حملات منظمة لمكافحته وفقا لخطة عمل محكمة تنفذها فرق ميدانية بمختلف المناطق، ونشكر الجمهور الكريم على تعاونه معنا في رصد أسراب الجراد والتبليغ عنها.#قطر#Qatarpic.twitter.com/4XejxQEX6g — وزارة البلدية والبيئة | MME (@albaladiya) February 21, 2020

المصدر: RT + "تويتر"