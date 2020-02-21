وزير دفاع إسرائيل يصدق على بناء ألفي وحدة استيطانية في الضفة الغربية

صدق وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على بناء نحو ألفي وحدة استيطانية جديدة في أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" اليوم الجمعة بأن بينيت أوعز الى لجنة التخطيط العليا للإدارة المدنية في "يهودا والسامرة" (مصطلح عبري يستخدم للإشارة إلى الضفة الغربية) بالتصديق على خطة لبناء أكثر من 1900 وحدة استيطانية في عدة مستوطنات، بما فيها عيلي وتسوفيم ونوقديم والون شفوت في غوش عتسيون.

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ومن المقرر أن تجتمع اللجة الأربعاء القادم لإقرار هذه الخطة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطة تقضي على وجه الخصوص بتوسيع مستوطنة عيلي بشكل ملموس من خلال بناء 600 منزل جديد فيها، والحديث يدور عن مضاعفة عدد سكانها الذي يبلغ حاليا حوالي 930 عائلة.

وجاء ذلك بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة.

واتخذت إسرائيل سلسلة خطوات في سبيل توسيع رقعة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ نشر الإدارة الأمريكية أواخر يناير الماضي خطتها للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، وهي تقضي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على جميع المستوطنات، ورفضها الجانب الفلسطيني بشكل قاطع.

المصدر: مكان