نتنياهو يعلن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عن خطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة.

وبحسب تصريحات لنتنياهو نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، فإن الوحدات الاستيطانية الجديدة ستقام في مستوطنتي "بنيت" المقامة على جبل أبو غنيم، و"جفعات هاماتوس" المقامة في منطقة بيت صفافا، في القدس المحتلة.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت عن خطة تهدف لإقامة حي استيطاني على أراضي مطار القدس الدولي "مطار قلنديا".

وبحسب الإعلان الذي نشرته صحيفة "هآرتس"، فإن المشروع سيقام على نحو 1200 دونم ليشمل ما بين 6900 إلى 9 آلاف وحدة استيطانية، إضافة إلى مراكز تجارية بمساحة 300 ألف متر مربع، و45 ألف متر مربع ستخصص لـ"مناطق تشغيل"، وفندق وخزانات مياه وغيرها من المنشآت، وفقا لوكالة "فرانس برس".

من جهته، نقل موقع "معا" الفلسطيني، عن وسائل إعلام عبرية قولها، إن نتنياهو وافق مؤخرا على توسيع مستوطنة جبل أبو غنيم جنوب القدس، وذلك بالموافقة على بناء حي استيطاني جديد.

وقال نتنياهو: "بصفتي رئيس وزراء إسرائيل، لدي خطة كبيرة اليوم، إننا نضيف 2200 وحدة سكنية أخرى إلى جبل أبو غنيم.. لقد أسست هذا الحي عام 1997 عندما انتخبت رئيسا للوزراء لأول مرة".

وأضاف نتنياهو: "يوجد هنا اليوم قرابة 40 ألف شخص، ونحن الآن نضيف 10000 شخص آخر".

وأكد أنه وافق على بناء 4000 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات هاماتوس"، بواقع 1000 وحدة للسكان العرب و3000 للسكان اليهود.

المصدر: أ ف ب + وكالة "معا"