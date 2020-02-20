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شرطة بغداد تلقي القبض على قاتل سوري الجنسية

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شرطة بغداد تلقي القبض على قاتل سوري الجنسية
Reuters Wissm Al-Okili
عناصر في قوات الشرطة الاتحادية في العراق - أرشيف
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أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الخميس، القبض على قاتل سوري الجنسية، وسط العاصمة، مؤكدة أنه أعترف بالتهم الموجهة إليه.

وقال مدير علاقات وإعلام القيادة الرائد عزيز ناصر: "بناء على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبمتابعة من قبل قائد شرطة بغداد، ألقت مفارز مركز شرطة منطقة السعدون القبض على شخص سوري الجنسية ضمن المنطقة وفق مذكرة صادرة من قاضي التحقيق بتهمة القتل".

وأضاف، أن "ذلك جاء حسب المادة 406"، مشيرا إلى أنه "وبعد القبض عليه والتحقيق معه أعترف صراحة بالتهم الموجه إليه".

المصدر: "السومرية نيوز"

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