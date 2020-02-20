إدارة السجون في المغرب: الزفزافي يتعاون مع "جهات مشبوهة" ضد المملكة (فيديو)

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون في المغرب، اليوم الخميس، إنها ستقوم بمتابعة أحمد الزفزافي، والد المعتقل ناصر الزفزافي، على خلفية تصريحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت المندوبية في بيان، بأن أحمد الزفزافي يستغل تصريحاته من أجل "الظهور الإعلامي والعودة من جديد إلى استغلال ملف أحداث الحسيمة وفقا لما تمليه عليه الجهات المشبوهة التي استأجرته لخدمة أجنداتها المناوئة للمصالح العليا للمملكة".

وأكدت المندوبية أنها ستلجأ إلى القضاء من أجل متابعة قريب السجين المعني، بسبب "الاتهامات المجانية الواردة في تصريحاته"، مشددة على أنها ستستمر في تطبيق القانون والتصدي لكل ما من شأنه الإخلال بالضوابط القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية، مع الحرص دائما على ضمان حقوق جميع السجناء دون تمييز أو تفضيل.

وبينت المندوبية العامة لإدارة السجون أن "التصريحات والادعاءات الصادرة عن قريب السجين المذكور، كلها افتراءات يحاول من خلالها تضليل الرأي العام وإيهامه بوجود وقائع هي في الواقع مختلقة، وذلك على غرار التصريحات الكاذبة التي دأب على نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي".

وأعلن والد الزفزافي في بث مباشر عبر "فيسبوك"، أن ابنه دخل من جديد في إضراب عن الطعام بسجن "رأس الماء" الكائن بمدينة فاس، من أجل المطالبة بتحسين ظروف التطبيب في المؤسسة السجنية، لافتا إلى تعرضه لسوء المعاملة في السجن.

المصدر: وسائل إعلام مغربية + فيسبوك