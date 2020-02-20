واشنطن تشيد باستئناف محادثات جنيف حول ليبيا

أشادت السفارة الأمريكية لدى طرابلس، اليوم الخميس، باستئناف محادثات جنيف حول ليبيا، بمشاركة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

وجاء في بيان نشر على حساب السفارة الأمريكية بموقع "تويتر"، أن السفير ريشارد نورلاند، يشيد "بقرار حكومة الوفاق الوطني والقوات المسلحة العربية الليبية باستئناف محادثات لجنة 5+5 في جنيف".

1/2 يُشيد السفير نورلاند بقرار حكومة الوفاق الوطني والقوات المسلّحة العربية الليبية باستئناف محادثات لجنة 5+5 في جنيف. #ليبياhttps://t.co/mi4b7sRkGLpic.twitter.com/IFDU5ikTas — U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) February 20, 2020

وتابع البيان أن السفير الذي التقى المشير حفتر، يوم الثلاثاء الماضي، تحدث، الأربعاء، مع رئيس الوزراء بحكومة الوفاق، فايز السراج، "لتقديم قراءة كاملة للاجتماع ومناقشة آفاق التوصل لوقف دائم لإطلاق النار". وأضاف البيان أن نورلاند والسراج اتفقا على "الاجتماع مجددا قريبا".

فيما نقلت وسائل إعلام عربية أن ممثل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، جين ألام، أكد استئناف المحادثات في جنيف، التي يبحث فيها طرفا النزاع، بوساطة المنظمة الدولية، إمكانية تحقيق هدنة مستدامة في البلاد.

وأمس الأربعاء، أعلنت حكومة الوفاق الوطني تعليق المحادثات مع وفد "الجيش الوطني" في جنيف.

وتشهد ليبيا تنازع حكومتين على الشرعية في البلاد، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس، وحكومة "مؤقتة" تتخذ مدينة طبرق (شرق البلاد) مقرا لها، وتحظى بدعم من حفتر الذي تشن القوات التابعة له، منذ أبريل الماضي، هجوما بهدف السيطرة على العاصمة الليبية.

المصدر: RT + إنترفاكس