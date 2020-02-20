محافظة النجف العراقية تشكل خلية أزمة بسبب "كورونا"

أعلن محافظ النجف في العراق، لؤي الياسري، تشكيل خلية أزمة خاصة بفيروس "كورونا"، لبحث آخر التطورات الخاصة بالمرض لاسيما بعد تسجيل إصابات في مدينة قم في إيران.

إقرأ المزيد

وقال الياسري: "ناقشنا مع مدير عام الصحة في المحافظة وخلية الأزمة المشكلة تداعيات ظهور إصابات بمرض كورونا في إيران، وحركة الزائرين بين البلدين والإجراءات الواجب القيام بها في هذا الصدد".

وأضاف الياسري: "أتخذنا إجراءات مشددة، ونطمئن أبناء محافظتنا أنها خالية تماما من أي إصابة، وطلبنا من الحكومة المركزية في بغداد بضرورة منع المواطنين العراقيين من الذهاب إلى قم وبالعكس وهذا إجراء مهم جدا".

وأشار إلى أن "الإجراءات المتخذة في المطار وتلك التي اتخذتها دائرة صحة المحافظة تسير بشكل ممتاز".

من جهته، قال مدير عام صحة المحافظة رضوان الكندي، إن "الإجراءات مطمئنة ورصينة وتتم وفق اللوائح الصحية الدولية خصوصا في المطار والمنافذ الحدودية".

وأضاف، أن "ظهور الفيروس في قم يعطينا زخما أكثر لرفع حالة الإنذار القصوى كون المدينة مجاورة للعراق وللنجف من خلال تبادل الزيارات من قبل المواطنين في البلدين".

المصدر: RT