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تأجيل عقد مؤتمر طيران بالأردن بسبب فيروس "كورونا"

أخبار العالم العربي

تأجيل عقد مؤتمر طيران بالأردن بسبب فيروس
Reuters Muhammad Hamed
العاصمة الأردنية عمان
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أعلنت الجهة المنظمة لمؤتمر للطيران كان من المقرر عقده بالأردن الشهر المقبل، تأجيل فعالياته بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد، فيما لم تعلن الجهة المنظمة عن موعد آخر لعقده.

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وأشار مركز "كابا" للطيران، المنظم لقمة "الشرق الأوسط وإفريقيا للطيران"، إلى أن "المناسبة تأجلت بعد دراسة دقيقة لتأثير الفيروس وبالتشاور مع مجموعة المطار الدولي، مشغل المطارات الأردني، الشريكة في تنظيمها".

يشار إلى أنه تم الإعلان عن حالات إصابة بفيروس "كورونا" في منطقة الشرق الأوسط في كل من الإمارات ومصر وإيران.

ويثير الانتشار السريع للفيروس الجديد، الذي بدأ في مدينة "ووهان" بالصين في ديسمبر الماضي، وأودى حتى الآن بحياة أكثر من ألفي شخص أغلبهم في الصين، حالة من القلق في أنحاء العالم.

المصدر: رويترز

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