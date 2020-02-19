اختطاف شقيق مقدمة برنامج "الصدمة" في العراق

أثار اختطاف المسعف إبراهيم حسين شقيق الفنانة العراقية آلاء حسين مقدمة برنامج "الصدمة" على قناة "MBC" لمشاركته في إسعاف جرحى الاحتجاجات، الكثير من المخاوف والتساؤلات.

وكتبت آلاء على حسابها في "إنستغرام"، أن "خبر اختطاف أخيها المسعف إبراهيم حسين صحيح، وأن عائلتها على تواصل مع الأجهزة الأمنية".

وقالت: "إلى كل الأهل والأصدقاء والزملاء والصحفيين شكرا للتواصل، وأعتذر عن الرد أو التصريح لظرف خاص، محبة وتحية لقلوبكم الصادقة".

من جهتها، أكدت زميلة المختطف لـRT، أنها "رأته آخر مرة يوم الخميس الماضي، وهو يخرج من الساحة.. ليس لديه مشاكل مع أحد ولم يبلغنا بأي تهديد مسبق".

وكشفت الفنانة والناشطة العراقية في وقت سابق، تعرضها وشقيقها لتهديدات كثيرة بسبب موقفهما المؤيد للاحتجاجات الشعبية في العراق.

وهذه هي المرة الثانية التي يختطف فيها إبراهيم حسين بسبب الاحتجاجات في غضون أسابيع، لكن في هذه المرة تعرض للتعذيب وفقا للصور التي أرسلها مختطفوه لأهله.

المصدر: RT