بارزاني: "داعش" يستغل الفراغ الأمني وغياب الاستقرار لاستعادة قوته

أكد زعيم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني، أن حادث قرية جخماخة في أطراف كركوك، يشير إلى الفراغ الأمني والأوضاع العسكرية غير الطبيعية في تلك المنطقة.

وقال بارزاني، إنه "من الضروري وضع نهاية لتلك الأوضاع، وأن تؤخذ تهديدات الإرهابيين لأمن وحياة المواطنين على محمل الجد".

وأضاف، أن "هذا الحادث والحوادث الأخرى المشابهة تظهر بوضوح أن إرهابيي "داعش" يستغلون الفراغ الأمني وغياب الاستقرار لإعادة تنظيم صفوفهم واستعادة قوتهم، وأن خطر الإرهابيين على أمن وحياة المواطنين ما زال قائما".

وتابع: "من الضروري أن يكون هناك تنسيق مستمر بين إقليم كردستان العراق والحكومة في بغداد والتحالف للقضاء على خطر الإرهاب واجتثاثه، وأن يتم تعزيز هذا التنسيق، وأن يوضع حد لهذه الأوضاع الأمنية والعسكرية غير الطبيعية التي فرضت كأمر واقع".

وهاجم مسلحو "داعش" ليلة الثلاثاء قرية جخماخة التابعة لقضاء الدبس شمال غرب محافظة كركوك، وقتلوا أربعة مواطنين وجرحوا ثلاثة آخرين.

المصدر: رووداو