مراسلنا: الجيش التركي يعلن مناطق عسكرية على الحدود مع محافظة إدلب

أفاد مراسلنا بأن الجيش التركي أعلن مناطق عسكرية على الحدود مع محافظة إدلب السورية يحظر على الصحفيين والمدنيين دخولها.

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يأتي ذلك، بعد ساعات على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن العملية العسكرية التركية في إدلب شمال غربي سوريا، هي "مسألة وقت"، ملوحا بالتعاون مع واشنطن بهذا الشأن.

من جهته، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن بلاده تمتلك الصلاحيات لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تأمين وقف إطلاق النار في إدلب، وذلك بصفتها دولة ضامنة بموجب المادة الخامسة من اتفاق سوتشي المبرم مع روسيا وإيران.

بدوره، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تركيا لتنفيذ اتفاقيات سوتشي، مشيرا إلى أنه لا يمكن العودة إلى الوضع القائم هناك قبل عام ونصف.

وحذر الكرملين من شن عملية عسكرية تركية بإدلب، فيما أشارت موسكو إلى إمكانية عقد قمة روسية إيرانية تركية في طهران بداية مارس المقبل في حال موافقة أنقرة على ذلك.

المصدر: RT