أردوغان يلوّح بالتعاون مع واشنطن في إدلب

علّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على تصريح ترامب بشأن التعاون مع تركيا في ملف إدلب، قائلا إنه قد يحدث تضامن بين الجانبين على مختلف الأصعدة في أي لحظة.

وردا على سؤال حول إمكانية مشاركة سلاح الجو في العملية العسكرية التركية المحتملة في إدلب، واسم العملية، أجاب أردوغان: "كما قلت في السابق، قد نأتي ذات ليلة على حين غرّة، وهذا يعني أننا نأتي مع كل شيء".

وفي معرض إجابته على سؤال، حول أن الجانب الروسي يصف العملية التي ستقوم بها تركيا ضد الجيش السوري بـ"أسوأ سيناريو"، قال أردوغان: "زملاؤنا الذين أجروا مباحثات مع الروس، لم ينقلوا لي شيئا من هذا القبيل، ولا أعتقد أن روسيا ستأخذ مكانا لها في مثل هذا السيناريو السيئ".

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وفي وقت سابق من اليوم، قال أردوغان إن انطلاق عملية إدلب بات مسألة وقت، وأن "ذات ليلة قد نأتي على حين غرّة".

وقبل ذلك، أعلن أردوغان أنه دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين للضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لوقف الهجوم في محافظة إدلب، والانسحاب من مراكز المراقبة التركية بحلول نهاية فبراير، تحت طائلة الرد التركي العسكري.

المصدر: وكالة الأناضول