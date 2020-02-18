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حكومة الوفاق الليبية تنفي استهداف سفينة تركية في ميناء طرابلس

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حكومة الوفاق الليبية تنفي استهداف سفينة تركية في ميناء طرابلس
ميناء طرابلس
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نفى مصطفى المجعي المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التي تقودها حكومة الوفاق الوطني الليبية، استهداف سفينة تركية أو مخزن للذخيرة في ميناء طرابلس الليبي.

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وقال المتحدث لوكالة "الأناضول": "قصف مليشيات حفتر لرصيف ميناء طرابلس أدى فقط لاحتراق عدة حاويات تجارية وبضائع".

من جانبها، قالت مديرية الموانئ الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، إنه لا توجد أي سفينة تركية في ميناء طرابلس.

وذكرت قناة "بانوراما" الليبية نقلا عن مديرية الموانئ بالبلاد، إن عناصر حفتر استهدفوا بالصواريخ ميناء طرابلس، الثلاثاء.

وأضافت أن الميناء يستخدم فقط لأغراض مدنية، وأنه لم يكن يضم أي معدات عسكرية لدى تعرضه للقصف.

وكان "الجيش الليبي" قد أعلن أنه أعطى أوامر بتوجيه ضربة عسكرية لمستودع أسلحة وذخيرة داخل ميناء طرابلس، لإضعاف إمكانيات المرتزقة الذين وصلوا من سوريا.

المصدر: الأناضول

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