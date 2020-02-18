العراق.. "الاتحاد الكردستاني" ينتخب رأسين له

انتخب مجلس قيادة حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" في إقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء، كلا من بافل طالباني، ولاهور شيخ جنكي رئيسين مشتركين للحزب.

وحصل طالباني وشيخ جنكي على 29 صوتا لكل منها من مجموع 93 عضوا حضروا اجتماع مجلس قيادة الحزب في محافظة أربيل عاصمة الإقليم.

وقال لاهور شيخ جنكي خلال الاجتماع: "مهمتنا الأساسية بصفتي رئيسا مشتركا هو التقارب مع المواطنين، وسنعمل مع الأخ بافل طالباني، كجنديين مجهولين".

بدوره، أشار طالباني إلى أنه "لن نفرط بهذه الثقة مطلقا وسنعمل جنبا إلى جنب للنهوض بالحزب".

وصوت مجلس "الاتحاد الوطني"، أيضا على النظام الداخلي للحزب، وقال عضو المجلس، روند ملا محمود: "جرت المصادقة على النظام الداخلي بإجماع أصوات الحاضرين، كما جرى تشكيل وفد لزيارة بغداد للتفاوض بشأن الكابينة الحكومية الجديدة برئاسة لاهور شيخ جنكي".

من هو بافل طالباني؟

- الابن الأكبر لجلال طالباني الرئيس العراقي السابق

- ولد عام 1973

- شغل منصب مسؤول مكتب سكرتارية والده

- كان مسؤول شؤون مكافحة الإرهاب في كردستان

- انتخب عضوا في مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني خلال المؤتمر الرابع للحزب

من هو لاهور شيخ جنكي؟

- ابن أخ جلال طالباني الرئيس العراقي السابق

- ولد في كويسنجق عام 1976

- لجأ إلى إيران مع عائلته عام 1988

- هاجر إلى بريطانيا عام 1990

- عاد إلى كردستان بعد عدة أعوام وعمل في سكرتارية جلال طالباني

- عمل في المؤسسات الأمنية للاتحاد الوطني الكردستاني

- أصبح مسؤول وكالة الحماية والمعلومات لإقليم كردستان العراق

- انتخب عضوا في المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكردستاني وعضوا في مجلس القيادة

المصدر: رووداو