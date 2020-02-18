 
مباشر

وزير الخارجية الأمريكي يجتمع مع رئيس الوزراء الإثيوبي لبحث الخلاف مع مصر

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية الأمريكي يجتمع مع رئيس الوزراء الإثيوبي لبحث الخلاف مع مصر
Reuters
سد النهضة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nai1

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الأمن والاستثمار والخلاف بين إثيوبيا ومصر.

إقرأ المزيد
لا اتفاق بين إثيوبيا ومصر حول سد النهضة
لا اتفاق بين إثيوبيا ومصر حول سد النهضة

وكانت مصر والسودان وإثيوبيا والولايات المتحدة والبنك الدولي قد أعلنوا في بيان مشترك، أن توقيع الاتفاق النهائي بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا بشأن سد النهضة سيتم قبل نهاية فبراير الجاري.

ولم تسفر مفاوضات استمرت 9 سنوات بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا عن أي اتفاق حتى الآن. لكن خلال اجتماع عُقد في نوفمبر، حددت الدول الثلاث لنفسها مهلة تنتهي في 15 يناير للتوصل إلى اتفاق، وهي كانت أكدت بالفعل في 22 ديسمبر أنها حققت تقدما.

ويبلغ طول سد النهضة 1.8 كلم وارتفاعه 145 مترا، وهو سيصبح أكبر سد كهرمائي في إفريقيا، وتشدد إثيوبيا على أهميته لتنمية البلاد.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نجوم ومشاهير يملكون الإقامة الذهبية في الإمارات