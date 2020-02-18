وزير الخارجية الأمريكي يجتمع مع رئيس الوزراء الإثيوبي لبحث الخلاف مع مصر

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الأمن والاستثمار والخلاف بين إثيوبيا ومصر.

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وكانت مصر والسودان وإثيوبيا والولايات المتحدة والبنك الدولي قد أعلنوا في بيان مشترك، أن توقيع الاتفاق النهائي بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا بشأن سد النهضة سيتم قبل نهاية فبراير الجاري.

ولم تسفر مفاوضات استمرت 9 سنوات بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا عن أي اتفاق حتى الآن. لكن خلال اجتماع عُقد في نوفمبر، حددت الدول الثلاث لنفسها مهلة تنتهي في 15 يناير للتوصل إلى اتفاق، وهي كانت أكدت بالفعل في 22 ديسمبر أنها حققت تقدما.

ويبلغ طول سد النهضة 1.8 كلم وارتفاعه 145 مترا، وهو سيصبح أكبر سد كهرمائي في إفريقيا، وتشدد إثيوبيا على أهميته لتنمية البلاد.

المصدر: رويترز