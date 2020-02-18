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الناتو: لدينا خطط كثيرة لتوسيع نطاق عملنا في العراق

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الناتو: لدينا خطط كثيرة لتوسيع نطاق عملنا في العراق
RT
رئيس هيئة الأركان العراقية الفريق أول ركن عثمان الغانمي مع رئيس بعثة الناتو في العراق
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أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم الثلاثاء، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أبلغها بأنه أعد الكثير من الخطط تهدف لتطوير وتوسيع عمله في العراق.

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وورد في بيان عن الجيش العراقي، أن رئيس الأركان عثمان الغانمي التقى رئيس بعثة الناتو في العراق الجنرال جيني كاردينيا، وأكدا أهمية الاتفاق الذي جرى بين حكومة العراق وبعثة الناتو، باستئناف مهام الأخيرة وتوسيع عملها.

وأضاف البيان، أن "اللقاءات والاجتماعات السابقة سارت بشكل جيد وممتاز وخرجت بتوصيات وقرارات مهمة لاستمرار واستئناف عمل بعثة الناتو في العراق خاصة في مدارس الصنوف ومعسكرات التدريب".

وأشار البيان إلى "ضرورة زيادة المقاعد للدورات الخارجية واستيعاب أكبر عدد ممكن من الكوادر العراقية لإكسابها التجربة والخبرات والاحتكاك مع الجيوش المتطورة".

من جهته، صرح الجنرال الأمريكي تود والترز، قائد قوات الناتو في أوروبا، للصحفيين على هامش مؤتمر ميونخ للأمن مؤخرا، بأن "حلف شمال الأطلسي يعمل على استئناف عمل بعثته التي تضم 500 عسكري، بعد تلقيه ضمانات أمنية من حكومة بغداد".

وذكر الجنرال، بأن "الناتو تلقى رسالة ردا بهذا الشأن من السلطات العراقية"، مشيرا إلى أن "الحلف يسعى إلى استئناف عمل البعثة في أقرب وقت ممكن، لكن ضمان أمن العسكريين يعد أمرا ذا أهمية قصوى".

المصدر: RT

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