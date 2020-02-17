قراءات في دلالات خطاب الرئيس الأسد

ما إن انتهى خطاب الرئيس السوري بشار الأسد (وهو أول خطاب متلفز له) حتى بدأت القراءات في المواقف المعلنة أو تلك التي تم تداولها على أنها رسائل مبطنة، ومنها:

سجل البعض أن ثمة دلائل عدة في أن يخاطب الأسد أهل حلب، عبر كلمة كانت الخطاب المتلفز الأول للرئيس السوري، إذ كان ظهوره سابقا ينحصر في إلقاء خطابات موجهة إلى جهور محدد جالس أمامه، أو عبر حوارات مع صحفيين.

بينما ركز آخرون على الطائر الذي ظهر على يمين الأسد، وقيل إنه طائر الشاهين وهو من أسرع وأقوى الطيور الجارحة.

وكان البعض يقرأ دلالات في التوصيف الذي وضعته قناة الجزيرة للأسد إذ نقلت القناة الكلمة واستبدلت عبارة "الرئيس السوري" بعبارة "رئيس النظام السوري" التي اعتادت عليها طيلة سنوات.

أسامة يونس -دمشق