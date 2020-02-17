وزير النقل السوري يعلن استئناف تشغيل مطار حلب الدولي وبرمجة رحلات منه إلى القاهرة

أعلن وزير النقل السوري علي حمود، الاثنين، استئناف تشغيل مطار حلب الدولي، مشيرا إلى أن يوم الأربعاء المقبل ستقلع أول رحلة جوية من دمشق إلى حلب.

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ولفت الوزير إلى أنه ستتم برمجة رحلات إلى القاهرة، ودمشق خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان مطار حلب الدولي توقف عن العمل في العام 2011، بعد أشهر قليلة من إندلاع الحرب في سوريا.

ويأتي إعلان استئناف العمل بمطار حلب، بعدما أعلن الجيش السوري اليوم، استعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي، مؤكدا استمراره في تقدمه الميداني.

المصدر: RT