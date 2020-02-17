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الكرملين يرد على طلب ترامب بتأكيد مواصلة دعمه للجيش السوري في مكافحة الإرهاب

أخبار العالم العربي

الكرملين يرد على طلب ترامب بتأكيد مواصلة دعمه للجيش السوري في مكافحة الإرهاب
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قوات روسية في سوريا
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رد الكرملين على طلب الرئيس الرئيس الأمريكي من موسكو وقف دعمها للحكومة السورية ونظام الرئيس بشار الأسد، بتأكيد دعمه للجيش السوري في مكافحة الإرهاب في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن موسكو ستواصل دعمها لعمليات الجيش السوري ضد الإرهابيين، وأسف لتكثيف هؤلاء عملياتهم الإرهابية في منطقة إدلب بسوريا.

وتعليقا على ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محادثته الهاتفية الأخيرة مع الرئيس التركي رجب أردوغان، وتعبيره عن رغبته في رؤية وقف دعم روسيا لـ "نظام الأسد" في سوريا، أوضح بيسكوف في حوار مع الصحفيين اليوم أن: "القوات المسلحة الروسية والمستشارين الروس يواصلون دعم القوات المسلحة في الجمهورية العربية السورية في الحرب ضد الإرهابيين. وما زلنا نأسف لأن هؤلاء الإرهابيين كثفوا أنشطتهم من إدلب".

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير، تعقيبا على الاتصال الهاتفي بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، أوضح أن "الرئيس ترامب قال لنظيره التركي، إن الولايات المتحدة ترغب في أن تتوقف روسيا عن دعم الفظائع التي يرتكبها نظام الأسد (الرئيس السوري بشار الأسد) في إدلب".

المصدر: "إنترفاكس"

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