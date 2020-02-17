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البرادعي: النفوذ العربي يتلاشى.. يا لها من مفاجأة!

أخبار العالم العربي

البرادعي: النفوذ العربي يتلاشى.. يا لها من مفاجأة!
AFP
محمد البرادعي - أرشيف
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وصف محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الحديث عن أن العالم يتآمر ضد العرب بأنه "غير دقيق".

ورأى أن الأصح أن "العالم للأسف لا يأخذ الضعيف في الحسبان"، معللا موقفه هذا بالقول "إذا أردنا أن يستمع العالم لنا ولقضايانا فلا بد أن نكون أقوياء بشعوبنا، بثقافتنا، بعلمنا، باقتصادنا، برؤيتنا وبسلاحنا. لا يكفى أن يكون الحق معنا ما لم ندعمه بقوة ناعمة وأخرى صلبة".

 

هذه التغريدة سبقتها أخرى، استعرض فيها البرادعي واقع الحال في مجلس الأمن أثناء مناقشته "صفقة القرن"، ومواقف الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية حيال أهلية النظر في جرائم الحرب في فلسطين، ليصل إلى نتيجة مفادها أن التأييد للقضايا العربية تدريجيا " ينكمش والنفوذ العربي يتلاشى"، ثم يعلق بسخرية مبطنة  قائلا: "يا لها من مفاجأة!".

المصدر: تويتر

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