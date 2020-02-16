الصومال.. مقتل صحفي تلفزيوني على أيدي مسلحين

أعلنت الشرطة الصومالية أن مسلحين قتلوا صحفيا تلفزيونيا وإذاعيا في مدينة أفجوي بمقاطعة شبيلا السفلى.

ونقلت وكالة "رويترز" عن النقيب عبد القادر حسن قائد شرطة أفجوي قوله إن الصحفي عبد الولي علي حسن البالغ 25 عاما فارق الحياة أثناء نقله للمستشفى، متأثرا بجروح أصيب بها نتيجة طلقات نارية.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن الصحفي قتل على أيدي مسلحين اثنين حينما كان في أحد مقاهي المدينة.

وعمل الصحفي القتيل لصالح قناة "يونيفرسال" وإذاعة "كلمية" المحليتين.

وأدانت نقابة الصحفيين بالصومال الجريمة، داعية السلطات إلى إجراء تحقيق سريع وتقديم القتلة للعدالة.

المصدر: "رويترز" + "الأناضول"