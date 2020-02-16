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مصدر عسكري لـRT: الجيش السوري يؤمن محيط مدينة حلب بالكامل

أخبار العالم العربي

مصدر عسكري لـRT: الجيش السوري يؤمن محيط مدينة حلب بالكامل
Reuters
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أكد مصدر عسكري لـRT أن الجيش السوري أحكم السيطرة على محيط مدينة حلب بالكامل بعد سيطرته على كامل حي جمعية الزهراء ومنطقة الليرمون وصالاتها الصناعية شمال غرب المدينة.

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وأعلن الإعلام الحربي للجيش السوري على صفحته في "فيسبوك" أن الجيش أكمل الطوق وأمن مدينة حلب وبات يحاصر نقطة المراقبة التركية الواقعة في جبل عندان بريف حلب الشمالي الغربي.

وذكرت قناة "الإخبارية" السورية أن وحدات من الجيش فرضت طوقا ناريا على ما تبقى من فلول التنظيمات الإرهابية في مساحات قليلة بريف حلب.

ووسع الجيش نطاق سيطرته في محيط حلب ليشمل قرى وبلدات في ريفي المدينة الغربي والشمالي الغربي، من بينها مدينة عندان وقرية معارة الأرتيق وبلدة حريتان.

وسبق أن حرر الجيش قرى كفر داعل والمنصورة وتل شويحنة ومناطق الحلاقيم بالتوازي مع سيطرته على قرية الركايا إلى الشمال الغربي من خان شيخون بريف إدلب بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها.

المصدر: RT + وكالات

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