السلطات السورية تباشر فتح طريق حلب دمشق الدولي بعد تحريره (صور)

بدأت الورشات الفنية والآليات التابعة لمحافظة حلب السورية بإزالة السواتر الترابية والعوائق في الطريق الدولي حلب دمشق بعد استعادة الجيش السوري له وتحرير محيطه من الزمر الإرهابية.

وذكرت وكالة "سانا" اليوم السبت أنه فور استكمال الجيش السوري تأمين الطريق وتحرير المناطق المحيطة به من مدينة حلب مرورا بسراقب ومعرة النعمان بريف إدلب، باشرت الورشات الفنية والآليات عمليات إزالة السواتر الترابية والعوائق وردم الحفر لإعادة تأهيل الأتوستراد الدولي حلب دمشق عند مدخل حلب الغربي.

وكانت الورشات الفنية في محافظتي حماة وإدلب بدأت قبل عدة أيام عمليات تأهيل الطريق الدولي انطلاقا من مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي وصولا إلى مدينة معرة النعمان ومدينة سراقب تمهيدا لإعادة وضع الطريق الدولي الحيوي بالخدمة بعد انقطاع لعدة سنوات نتيجة سيطرة الجماعات المسلحة عليه وعلى المناطق المحيطة به.

ويشكل طريق حلب دمشق شريانا اقتصاديا حيويا يربط محافظة حلب بالمحافظات السورية وطريقا سريعا لتدفق البضائع وتجارة الترانزيت ونقل الركاب بين المدن الكبرى وسط البلاد، كما يختصر الزمن ويقلل الازدحام والحوادث المرورية التي تحصل على الطريق الحالي عبر خناصر أثريا حلب.

المصدر: "سانا"