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الكويت: صدور مرسوم أميري بتعديل حكومي

أخبار العالم العربي

الكويت: صدور مرسوم أميري بتعديل حكومي
Reuters Charles Platiau
رئيس مجلس وزراء الكويت الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح
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أشارت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إلى أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، أصدر مرسوما بإعادة تعيين ثلاثة وزراء في الحكومة، وتكليف أربعة جدد.

وتضمن المرسوم في مادته الأولى "تعديل تعيين كل من خالد الروضان وزيرا للتجارة والصناعة وزير دولة لشؤون الخدمات، ووزيرة للأشغال العامة جنان رمضان وزيرة دولة لشؤون الإسكان، ووزير العدل المستشار فهد العفاسي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي".

ونص المرسوم في مادته الثانية على أن "يعين كل من خالد علي محمد الفاضل وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء، وسعد إبراهيم سعد الخراز وزيرا للشؤون الاجتماعية، وتعيين فهد علي زايد الشعلة وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون البلدية، ومريم عقيل السيد هاشم العقيل وزيرة دولة للشؤون الاقتصادية".

المصدر: كونا

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