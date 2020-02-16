أمر ملكي سعودي بترقية 436 عضوا في النيابة العامة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بترقية 436 عضوا في النيابة العامة من مختلف المراتب.

من جهته، أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، على أن الأمر الملكي "يأتي في سياق الدعم الكبير من القيادة متمثلة بالملك وولي عهده للنيابة العامة".

وقال: "هذا الأمر يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجات المملكة، ومنها الشأن الوظيفي".

وهنأ النائب العام أعضاء الادعاء العام بالترقية، حاثا إياهم على "مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة".

المصدر: واس