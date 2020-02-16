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جندي سوري يلتقي بذويه بعد فراق سنوات (فيديو)

أخبار العالم العربي

جندي سوري يلتقي بذويه بعد فراق سنوات (فيديو)
Reuters Byline / Source / Credit
قوات الجيش السوري في حلب
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مصورا يظهر جنديا في الجيش السوري وهو يلتقي بأهله في بلدة أورم الكبرى بريف حلب لأول مرة منذ عدة سنوات بعد تحرير البلدة.

ويبدو في الفيديو الجندي ورفاقه وهم يدخلون منزل عائلته حيث تعالت صيحات الفرح والزغاريد، وأطلق البعض النار في الهواء تعبيرا عن سعادتهم باللقاء.

وتمكن الجيش من تحرير بلدة أورم الكبرى غربي الطريق الدولي حلب دمشق الاستراتيجية بشكل كامل.

وذكرت مصادر مطلعة أن البلدة تكتسب أهميتها كونها حلقة هامة جدا في سلسلة تأمين الطريق الدولي، باعتبارها تقع على طريق حلب دمشق القديم.

المصدر: وكالات

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