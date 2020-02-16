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الرياض تكشف عن شرطها لتطوير العلاقات مع إسرائيل

أخبار العالم العربي

الرياض تكشف عن شرطها لتطوير العلاقات مع إسرائيل
Reuters Costas Baltas
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (صورة أرشيفية)
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أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن تطوير العلاقات بين بلاده وإسرائيل رهن بتوقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

جاء هذا التصريح خلال جلسة حوارية في مؤتمر ميونخ للأمن أمس السبت، في معرض رد فرحان على سؤال من صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إذا كان من المتوقع حدوث خطوة جديدة بالشرق الأوسط تشمل بدء علاقات رسمية بين السعودية وإسرائيل، أو على الأقل التوقيع على اتفاقية "اللاحرب" التي تسعى إليها تل أبيب.

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وقال الوزير السعودي: "تطوير العلاقات مع إسرائيل - فقط عندما يتم توقيع اتفاق سلام ووفقا لشروط الفلسطينيين".

وكان فرحان قد نفى في وقت سابق وجود أي خطط لعقد لقاء بين قادة السعودية وإسرائيل، مؤكدا أنه لا توجد أي علاقات بين البلدين، وأن المملكة تقف بحزم إلى جانب فلسطين.

يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس لم يحضر مؤتمر ميونخ، رغم أنه كان يستعد لذلك بهدف لقاء وزراء عرب.

المصدر: وكالات

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