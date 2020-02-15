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شرطة الإمارات تطلق أول دورية سيّارة بتقنية 5G

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شرطة الإمارات تطلق أول دورية سيّارة بتقنية 5G
Reuters Jumana El-Heloueh
سيارة تابعة لشرطة دبي - أرشيف
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أعلنت شرطة دبي عن إطلاق أول سيارة دورية ذكية مجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات عالية الدقة بتقنية 5G في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

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وأوضح مدير الإدارة العامة للذكاء الصناعي في شرطة دبي العميد خالد ناصر الرزوقي، أن "القوة تسعى بشكل نشط إلى تزويد دورياتها بأحدث التقنيات الذكية والحلول لتامين الإمارة".

وأضاف: "تنفيذ تقنية 5G هي إحدى الخطوات العديدة التي اتخذتها شرطة دبي لتحقيق الهدف المنشود، وتعاوننا الاستراتيجي مع الإدارات الحكومية والمؤسسات الخاصة لخدمة الجمهور هو أولويتنا القصوى".

من جهته، قال نائب رئيس مبيعات المؤسسات الحكومية في شركة "اتصالات" عبد الله إبراهيم آل أحمد: "شركتنا فخورة بهذا التعاون لتوظيف أذكى خدماتها وحلولها في تعزيز سلامة وأمن الإمارة".

وتابع: "دورية 5G تهدف إلى الحد من وقت الاستجابة، ونقل البيانات بسرعة في القطاع الأمني، وربط كاميرا الدورية بأعلى دقة بغرفة القيادة والتحكم، فضلا عن تقنية التعرف على الوجه".

المصدر: الإمارات اليوم

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