الحوثيون ينشرون فيديو لإسقاط مقاتلة سعودية فوق الجوف (فيديو)

نشر الحوثيون مساء السبت مقطع فيديو، وثق لحظة إسقاط مقاتلة سعودية تابعة للتحالف العربي بقيادة الرياض، في أجواء محافظة الجوف شمالي اليمن.

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وأعلن متحدث باسم قوات الحوثيين، إسقاط طائرة من نوع "تورنيدو" في سماء محافظة الجوف اليمنية أثناء تنفيذها "مهاما عدائية"، وأشار إلى أن الطائرة تم إسقاطها "بصاروخ أرض جو متطور".

وأكد المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، سقوط إحدى طائرات التحالف بمحافظة الجوف اليمنية.

وذكر المالكي أنه "عند الساعة 23:45 من مساء يوم الجمعة، سقطت طائرة مقاتلة من نوع "تورنيدو" تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني".

المصدر: RT