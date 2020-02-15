المتحدث باسم التحالف باليمن يقول إن طائرة حربية للتحالف سقطت في محافظة الجوف

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، عن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية بمحافظة الجوف اليمنية.

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وأوضح المالكي أنه "عند الساعة 23:45 من مساء يوم الجمعة، سقطت طائرة مقاتلة من نوع "تورنيدو" تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني".

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن أعلنت، أمس الجمعة، إسقاط طائرة حربية تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية، في أجواء محافظة الجوف شمالي البلاد.

المصدر: وكالات