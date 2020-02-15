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وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صاروخين من غزة باتجاه أشكول

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وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صاروخين من غزة باتجاه أشكول
RT
إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه أشكول
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم السبت، بأن صفارات الإنذار دوّت في مستوطنات غلاف غزة، إثر إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه المستوطنات.

ووفقا لمصادر إسرائيلية، فإن صفارات الإنذار دوت في موقع كيسوفيم، شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وذكرت أنه تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة سقطا في مناطق مفتوحة في أشكول بغلاف غزة.

وأفادت مصادر محلية بأنه قبل إطلاق الصاروخين، أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء السياج الفاصل شرقي بلدتي القرارة وخزاعة في القطاع.

ويأتي إطلاق الصاروخين في أعقاب حديث لوزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت للقناة 12 الإسرائيلية قال فيه: "إنه منذ توليه منصبه في وزارة الدفاع تم اغتيال 30 فلسطينيا"، مضيفا أنه خلال ولايته تراجع إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات الحارقة على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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