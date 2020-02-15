مصر.. تثبيت حكم إعدام عشماوي
AFP
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ثبتت المحكمة العليا للطعون العسكرية في مصر الحكمين الصادرين بإعدام الضابط المفصول من القوات المسلحة هشام عشماوي، في قضيتي "أحداث الفرافرة" و"تنظيم أنصار بيت المقدس 3".
وأصدرت محكمة غرب القاهرة العسكرية حكمها ضد 13 متهما منهم 12 فارون، وعلى رأسهم ضابط الصاعقة السابق هشام عشماوي، بالإعدام شنقا في واقعة مقتل جنود حرس الحدود بالفرافرة، في القضية المقيدة ضدهم عام 2014.
ووقعت الجريمة في 2014، وقتل فيها 21 فردا من قوات حرس الحدود في نقطة حراستهم بمدينة الفرافرة على حدود الوادي الجديد، بهجوم مسلح شنّه المهربون.
ناصر حاتم - القاهرة