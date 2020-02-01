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القضاء المصري يحيل أوراق هشام عشماوي و36 آخرين من تنظيم "بيت المقدس" للمفتي

القضاء المصري يحيل أوراق هشام عشماوي و36 آخرين من تنظيم "بيت المقدس" للمفتي

أخبار العالم العربي

القضاء المصري يحيل أوراق هشام عشماوي و36 آخرين من تنظيم
AFP
هشام عشماوي
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إحالة هشام العشماوي وآخرين للمفتي في قضية تنظيم "أنصار بيت المقدس".

وتتهمهم المحكمة بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت عدة منشآت أمنية.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين، بسكرتارية معتز مدحت، ووليد رشاد، وتم تحديد جلسة 2 مارس المقبل للنطق بالحكم.

القاهرة - ناصر حاتم

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