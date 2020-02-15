"حماس" ترد على تصريحات الجبير عن "صفقة القرن"

رد حازم قاسم الناطق باسم حركة "حماس" اليوم السبت، على تصريحات وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير عن "صفقة القرن".

وقال قاسم إن حديث عادل الجبير عن وجود جوانب إيجابية في "صفقة القرن"، مخالف للإجماع العربي الرافض للصفقة والذي عبر عنه وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير.

وأكد أن "مثل هذه التصريحات تساعد الاحتلال والإدارة الأمريكية على الترويج "لصفقة القرن" التصفوية، واستمرار إنكار حقوق الشعب الفلسطيني العادلة".

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية قد صرح بأن هناك عناصر إيجابية في "صفقة القرن"، بحيث يمكن أن تكون أساسا للتفاوض، علما أن الفلسطينيين أعلنوا رفضهم لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام.

وأفاد الجبير في تصريحات له على هامش زيارته إلى رومانيا: "يجب على الفلسطينيين أن يقرروا بأنفسهم ويجب أن ندعمهم، وأعتقد أن الأمور ستتوضح بعد الانتخابات الأمريكية، لكننا ندفع بعملية السلام إلى الأمام".

المصدر: وكالات