 
مباشر
عاجل
لافروف: يتم انتهاك سيادة سوريا بشكل فادح شرق الفرات

تشاووش أوغلو: الوضع في سوريا لن يؤثر على صفقة توريد منظومات إس-400 الروسية إلى تركيا

أخبار العالم العربي

تشاووش أوغلو: الوضع في سوريا لن يؤثر على صفقة توريد منظومات إس-400 الروسية إلى تركيا
وزارة الخارجية الروسية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (أرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n9vr

بحث وزيرا الخارجية، الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود تشاووش أوغلو، الوضع في إدلب حيث أكد الأخير لموسكو أن هذه المسألة لن تؤثر على عقد توريد منظومات "إس-400" إلى تركيا.

وقال تشاووش أوغلو في تصريح صحفي أدلى به بعد لقائه لافروف على هامش مؤتمر ميونخ للأمن اليوم السبت: "إنهما مسألتان منفصلتان، لا يمكننا تغيير موقفنا المبدئي أو مسارنا السياسي بسبب خلاف واحد مع هذا البلد أو ذاك".

وأضاف: "يجب ألا نسمح بأن يزعزع الموضوع السوري، تعاوننا وعلاقاتنا، لذلك نعمل معا".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عميلة CIA تتجسس لصالح صدام؟!