تشاووش أوغلو: الوضع في سوريا لن يؤثر على صفقة توريد منظومات إس-400 الروسية إلى تركيا

بحث وزيرا الخارجية، الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود تشاووش أوغلو، الوضع في إدلب حيث أكد الأخير لموسكو أن هذه المسألة لن تؤثر على عقد توريد منظومات "إس-400" إلى تركيا.

وقال تشاووش أوغلو في تصريح صحفي أدلى به بعد لقائه لافروف على هامش مؤتمر ميونخ للأمن اليوم السبت: "إنهما مسألتان منفصلتان، لا يمكننا تغيير موقفنا المبدئي أو مسارنا السياسي بسبب خلاف واحد مع هذا البلد أو ذاك".

وأضاف: "يجب ألا نسمح بأن يزعزع الموضوع السوري، تعاوننا وعلاقاتنا، لذلك نعمل معا".

المصدر: وكالات