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أنقرة: نريد حل القضايا المتعلقة بإدلب مع روسيا بالطرق الدبلوماسية وإلا فسنتخذ الخطوات اللازمة

أخبار العالم العربي

أنقرة: نريد حل القضايا المتعلقة بإدلب مع روسيا بالطرق الدبلوماسية وإلا فسنتخذ الخطوات اللازمة
Reuters MICHAEL DALDER
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هدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بـ"اتخاذ الإجراءات المناسبة" ما لم يتم حل القضايا العالقة بإدلب مع روسيا بالطرق الدبلوماسية.

ودعا تشاووش أوغلو اليوم السبت، إلى ضرورة إيجاد حل سريع من أجل وقف إطلاق النار في إدلب، مشيرا إلى استحالة تحقيق أي استقرار هناك عبر الحل العسكري، كما أكد ضرورة أن تبقى مباحثات تركيا مع الجانب الروسي بشأن إدلب في إطار دبلوماسي.

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وأعلن تشاووش أوغلو أن وفدا تركيا يتوجه إلى موسكو يوم الاثنين لبحث الملف السوري مع القيادة الروسية.

تصريحات تشاووش أوغلو جاءت خلال مشاركته في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، وبعد اجتماع عقده مع نظيره الألماني هيكو ماس، الذي قال بدوره إنه ينبغي على روسيا استخدام نفوذها لدى الحكومة السورية لوقف الهجمات في إدلب.

المصدر: وكالات

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