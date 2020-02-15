نائب أردوغان: عازمون على وقف تقدم القوات السورية في إدلب

عبر فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي، عن عزم بلاده على وقف تقدم الجيش السوري في إدلب، مجددا التهديد باستخدام قوة السلاح لصد القوات السورية إذا لم تنسحب من المنطقة بحلول نهاية فبراير.

وقال أقطاي في تصريحات لقناة "إن تي في" التركية اليوم السبت، إن أنقرة نقلت موقفها لروسيا بكل وضوح بشأن إدلب خلال مباحثات جرت بين الطرفين مؤخرا، مؤكدا أن تركيا أوفت بالتزاماتها في إدلب وفقا للاتفاقات المبرمة مع روسيا وإيران.

يتبع...